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Прямая трансляция: Корабль «Союз МС-15» с новым экипажем отправляется на МКС

, 16:07 Видео 294

В составе экипажа первый в истории своей страны космонавт из ОАЭ, который пообещал накормить в невесомости арабскими блюдами и записать на видео молитву.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Трансляция завершена

5-tv.ru публикует прямую трансляцию запуска корабля «Союз МС-15» на самарской ракете-носителе «Союз-ФГ» к Международной космической станции (МКС). Старт назначен на 25 сентября 2019 года на 16:57 по московскому времени.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС приступят к управлению полетом корабля после его отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Во вторник, 24 сентября, госкомиссия на космодроме Байконур окончательно утвердила основной экипаж, который в среду отправится на орбиту. Это командир корабля россиянин Олег Скрипочка, бортинженер астронавт НАСА Джессика Меир и представитель из Эмиратов Хазза аль-Мансури — первый космонавт своей страны. Опыт полетов есть только у Олега Скрипочки.

Хазза аль-Мансури пробудет на орбите всего восемь дней, за которые пообещал накормить в невесомости арабскими блюдами и записать на видео молитву. А вот Олег Скрипочка и Джессика Меир — задержатся на полгода. За это время проведут полсотни исследований.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что полет будет историческим. Ракету-носитель «Союз-ФГ» запустят в последний раз. Потом космонавты будут летать на более современных кораблях. «Гагаринский старт» закроют на реконструкцию.

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