«Я буду папой!» Рэпер ST поделился с поклонниками радостной новостью

Александр Степанов, он же рэпер ST, вместе с супругой — ведущей и моделью Ассоль Васильевой объявили подпискам в Instagram приятное известие.

«Я буду папой!!! Люблю тебя, Ассоль», — написал рэпер под их совместным фото со снимком УЗИ.

В кадре глава семьи выглядит как никогда счастливым. Для 31-летнего музыканта и 33-летней модели малыш станет долгожданным первенцем.

Instagram @st_stoizsta

Пара поженилась в 2015 году. Поклонникам молодые люди демонстрируют идиллию в семейных отношениях. Романтические фото регулярно появляются на страницах обоих супругов. Однако новый кадр фанаты восприняли с особой радостью.

«Ура! Поздравляю! Очень счастлива за вас, мама, папа!»

«Круто! Молодец, Санек, мои поздравления!»

«Счастья вам, и здоровья вашему крохе», — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что автор песен Ольги Бузовой Александр Степанов рассказал о нескромных гонорарах за треки.