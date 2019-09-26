В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал о действительно работающих народных погодных приметах. По его словам, специалистами было проверено множество различных признаков, но доверять из них можно только двум.
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Эксперт отметил, что первая работающая примета — это красный цвет солнца во время захода. Данный признак означает, что следующий день будет погожим. В случае, если солнце «белесое», то ожидаются дожди и непогода. Роман Вильфанд пояснил, что цвет звезды зависит от наличия фронтального раздела, который отделяя воздушные массы создает оптический эффект.
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Метеоролог посоветовал россиянам уделять больше внимания метеорологическим прогнозам, нежели народным приметам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что температурные аномалии ожидаются в России с октября по март.