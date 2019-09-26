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  4. В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

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По мнению Романа Вильфанда, доверять можно только двум погодным приметам из множества других.

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Тема:
Погода 4022

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал о действительно работающих народных погодных приметах. По его словам, специалистами было проверено множество различных признаков, но доверять из них можно только двум.

«Мы проверили абсолютно все приметы, которые якобы работают. Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования», — сказал Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что первая работающая примета — это красный цвет солнца во время захода. Данный признак означает, что следующий день будет погожим. В случае, если солнце «белесое», то ожидаются дожди и непогода. Роман Вильфанд пояснил, что цвет звезды зависит от наличия фронтального раздела, который отделяя воздушные массы создает оптический эффект.

«Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю. Это так, и объяснение простое — у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться», — отметил Роман Вильфанд.

Метеоролог посоветовал россиянам уделять больше внимания метеорологическим прогнозам, нежели народным приметам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что температурные аномалии ожидаются в России с октября по март.

Тема:
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