День Никиты-гусятника: что можно и нельзя делать 28 сентября

Православные христиане 28 сентября (15-го по старому стилю) почитают память святого великомученика Никиты Готфского. Страстотерпец был из племени готфов и жил на берегах Дуная. Святой принял Крещение около 325 года от Рождества Христова. Он активно распространял христианство среди своих соплеменников и привел к вере многих язычников.

Когда в места, где жил святой, вернулся изгнанный ранее вождь готфов Афанарих, начались гонения на христиан. Одним из жертв этих притеснений стал и Никита Готфский. Мученик выдержал страшные пытки, так и не предав свою веру, за что впоследствии был сожжен.

Святого на Руси считали покровителем гусей, поэтому 28 сентября принято называть также днем Никиты-гусятника. С этого момента в деревнях начинали забивать домашних гусей, а также выходили на охоту за дикими представителями этого семейства утиных. Главным блюдом на праздничном столе в этот день обязательно становился запеченный гусь.

Что нельзя делать 28 сентября:

В этот день лучше не спорить. Отложите разногласия на другое время. Негативная энергетика витает в воздухе и поэтому не стоит провоцировать разного рода обострения. По возможности избегайте конфликтов и скользких тем.

28 сентября также не стоит проявлять героизм и стараться свернуть горы. В этот день необходимо завершить начатое, нежели планировать что-то новое. Займитесь лучше бытовыми вопросами — уборка, стирка, общение и учеба.

Кроме того, нельзя пренебрежительно относиться к деньгам и сорить ими, напоминает Утро.ру. Особенно, если вы делаете это для того, чтобы произвести впечатление благополучного человека. Те, кто действительно твердо стоит на ногах в финансовом плане, могут занять благотворительностью, вкладывать деньги на будущее и делать подарки.

Что можно делать 28 сентября:

Смело посвятить время отдыху. Причем если недостаточно сил для активного досуга, то преспокойно устройтесь на диване перед телевизором или почитайте любимую книгу. Главное — не переусердствуйте и не ругайте себя за пассивный отдых. Люди с ослабленной энергетикой просто обязаны выспаться и поднабраться сил.

Те, кто давно собирался заняться собой, например, похудеть — устройте разгрузочный день. Откажитесь от сладкого и вредных привычек. В этот день на Руси начинали убирать репу. Если на вашем столе окажутся блюда из этого растения, хуже не будет точно.

Выбросите мусор! Не только из ведра, но и из собственных мыслей. Своеобразная гигиена сознания поможет отделить полезную привязанность от токсичных отношений. Поройтесь в шкафу и избавьтесь от вещей, которые больше не наденете.