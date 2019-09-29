Русское географическое общество опубликовало видео агрессивной моржихи

Русское географическое общество (РГО) опубликовало кадры неожиданной встречи ученых с агрессивной моржихой, которая, по всей видимости, охраняла свое потомство. Участники экспедиции планировали высадиться с надувной лодки на мысе Геллера, как вдруг морское млекопитающее сначала под водой прокололо носовую секцию.

Ученые решили, что наткнулись на льдину. Однако через несколько секунд моржиха возникла над водой уже позади плавсредства, и попыталась его атаковать.

Участникам экспедиции ничего не оставалось делать, как экстренно ретироваться подальше от чересчур заботливой мамаши-моржихи.

Примечательно, что ряд СМИ извратили эту новость, перепутав не только акватории в Арктике, но и назвав резиновую лодку РГО «субмариной Военно-морского флота РФ, которую потопил морж». Особенно в абсурдности отличились по традиции западные медиа, которые причислили плавсредство ученых к «флоту Путина, потерпевшему крушение».

Тем не менее, как показала практика, человек вполне может подружиться с моржами. Доказательством этому послужило видео, в котором россиянин Александр Богданов, стоя на палубе вблизи архипелага Новая Земля, играет на баяне вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», и его «завороженно» слушает стадо моржей. Более того, некоторые из них «в благодарность» хлопают ластами, а другие издают звуки, напоминающие довольное хрюканье.