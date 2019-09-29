Абстиненция человечества: в США ежегодно умирает от лекарств 70 тысяч жителей

На этой неделе Евросоюз буквально оглушил очередной сенсационной новостью — там одобрили лечение лекарствами с марихуаной. их разрешили выписывать даже детям. Отныне европейским фармацевтам ничего не мешает продвигать канабис по континенту якобы в медицинских целях. Подобное уже было в Америке.

И знаете, что теперь? За последние шесть лет в США продано 76 миллионов рецептурных обезболивающих. Всей стране это хватит почти на сорок лет вперед. Но только вот проблема — ежегодно от таких лекарств, выписанных врачом, умирает от передозировки до 70-ти тысяч американцев.

Штаты плотно подсели на разрешенные их законом наркотики под видом лекарств. Дональд Трамп даже объявил войну этому злу. А не поздно ли, мистер президент?

Мы запускаем новый цикл материалов о том, какую опасность таит в себе эта убийственная фармацевтическая экспансия и когда она доберется до России. Дмитрий Акимов делает первые и шокирующие выводы.

«Я тогда вообще не верил. Я точно, это сейчас может быть смешно, думал, что какой-то розыгрыш. Я не верил, что моя жена вообще способна на это», — говорит Роман Берг.

Роман не хотел переезжать из Петербурга, но жена настояла — очень верила, что на другом континенте ее детей ждет счастливое будущее. Воплотятся ли ее мечты — Мария уже не узнает.

«Она сняла отель и там покончила с собой. Я накануне в пятницу я видел, как она бронировала отель, но думал, что это будет сюрприз на день влюбленных», — вспоминает Роман.

Америка раздавила Марию. Пока Роман пропадал на работе, она, даже с двумя детьми на руках, чувствовала себя одинокой в чужой стране. Обратилась к врачу, тот — дал заполнить анкету и только на ее основе выписал антидепрессанты. Это клоназепам. Две дозы формируют зависимость. Резко прекратить употребление с этого момента уже невозможно.

Когда Мария разобралась, что ей прописали, то перестала принимать таблетки. Итог — депрессия не просто вернулась моментально, стало намного хуже. Однажды она сказала мужу, что хочет немного побыть одна. Уехала и уже не вернулась. Похоронили Марию в Петербурге — на родном Васильевском острове.

Капсула с частичкой праха, несколько фотографий и банка из-под таблеток — все, что осталось у Романа. Доказать, что самоубийство связано с антидепрессантами, он не смог. Семья из России заплатила жуткую цену, чтобы понять, как работает система здравоохранения США, где пьют таблетки с рождения и до смерти.

«Я принимала антидепрессанты полгода и потом решила с них слезть. И я поняла, почему люди сидят на них всю жизнь. Это было невероятно сложно. Я думала о самоубийстве, что все меня ненавидят, что все вокруг ложь. Я просто не хотела жить», — говорит американка Джессика Андерсон.

В итоге Джессика избавилась от зависимости с помощью спорта и йоги, но таких, как она в Америке — единицы.

«Почти у каждого американца, которого я знаю, есть какая-то баночка. То есть какие-то лекарства, которые он принимает ежедневно даже если он полностью здоров», — поясняет чемпион России по сноуборду Алена Алехина.

Семикратная чемпионка России по сноуборду Алена Алехина, знает, о чем говорит — прошла через зависимость от искусственного героина, который ей назначили после того, как она серьезно повредила спину. Никаких других средств реабилитации врач не предлагал.

«Мы знаем, что лучшие лекарства для борьбы с болью это опиойды, но эти лекарства имеют репутацию наркотиков, от которых якобы можно получить зависимость. Реальность же состоит в том, что уровень наркомании среди пациентов с болью, которых лечили врачи, намного меньше, чем 1%».

Эту рекламу знает любой американец — в конце девяностых ее крутили везде. Семейная компания братьев Саклер сделала, кажется, невозможное — вся страна поверила, что опиоиды можно и нужно принимать при любой боли — зуб, голова, поясница.

«Все эти люди становились зависимы и самое страшное, что врачи это знали и ничего не делали», — говорит шериф города Уелч, Западная Вирджиния Мартин Вест.

Шериф маленького городка Уелч проводит экскурсию — в этих домах совсем недавно кипела жизнь. Теперь — разруха. Жизнь кипела и здесь. Врач, который работал в этом здании, успел выписать 12 миллионов рецептов — и это на двадцать тысяч жителей города. Каждый год в Америке — двумя Уелчами меньше, зависимость уносит до пятидесяти жизней, больше чем оружие или автокатастрофы вместе взятые.

«Одно из исследований, проведенных нами в Совете национальной безопасности, показало: каждый четвертый американец пострадал от эпидемии опиоидов. Потерял кого-то, знает кого-то, кто страдает от зависимости или знает кого-то, кто потерял друга или члена семьи», — подчеркивает директор отдела содействия Национального совета безопасности Дженни Берк.

Зато фармацевты обогатились сказочно, прибыль исчислялась миллиардами долларов. Экономика простая. Одна таблетка того-же оксиконтина, стоила 60 долларов. Люди принимали по пять-шесть таких таблеток в день.

«Моя мама всегда говорила мне — никогда не верь докторам, они не твои друзья. Ты ешь эти таблетки, потом у тебя кончаются деньги, а боль остается — и ты начинаешь думать, где взять лекарство подешевле», — говорит Джордж.

Таких, как Джордж, иногда пересаживают на другой наркотик, как правило, метадон. Это называется «лечение», метод заместительной терапии. Если такому наркоману очень повезет, он слезет с героина и вернется к обычной жизни, но обязательно с антидепресантами. Главная проблема: фарм-наркомания уже давно покинула американский континент.

«В Германии 1,5 миллиарда таблеток антидепрессантов выписано за год. И это на 80 миллионов жителей, включая младенцев и стариков! На эти таблетки у нас сели все без исключения», — заявляет психотерапевт Том Бшор.

То же самое происходит и с опиоидными обезболивающими в старом свете. Дальше — Метадон и Кетамин — стали лучшими друзьями всех тусовщиков Грузии и Черногории. В России к наркотикам — нулевая толерантность, они просто запрещены, но это не значит, что нарко-фарма не пробралась в кабинеты наших врачей.