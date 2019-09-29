В России изменился список документов для приема на работу

В России, согласно вступившему в силу постановлению правления Пенсионного фонда (ПФР), появился новый документ для устройства на работу. Отныне вместо зеленой карточки СНИЛС граждане должны предъявлять работодателю электронный документ — уведомление из ПФР, сообщает «Экономика сегодня».

Форма данного документа была утверждена в июне 2019 года. В уведомлении содержатся те же данные россиян, что и в СНИЛС: страховой номер, ФИО, дата и место рождения, пол, дата регистрации в системе индивидуального учета.

Новый документ можно получить лично в территориальном отделе Пенсионного фонда и в многофункциональном центре или, не выходя из дома, через личный кабинет на сайте ПФР и через портал государственных услуг.

Отмечается, что выданные до 1 апреля 2019 года бумажные свидетельства остаются в силе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России отменены бумажные СНИЛС.