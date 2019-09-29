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Видео: Илон Маск представил звездолет для путешествий на Луну и Марс

, 15:54 Видео 16

Основатель компании SpaceX обещает вывести космический корабль на орбиту в течение полугода.

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Фото, видео: Instagram @spacex

Илон Маск представил модель разработанного SpaceX многоразового космического корабля Starship, предназначенного для дальних полетов. Презентация прошла в субботу, 28 сентября, на пусковом комплексе компании в Техасе.

По словам Маска, звездолет сможет доставлять людей на Луну и Марс.

«Звездолет обеспечит доступную доставку значительного количества грузов и людей, необходимых для строительства лунных баз и марсианских городов», — говорится в сообщении в аккаунте SpaceX в Instagram.

Длина корабля составляет 50 метров, диаметр — девять метров. Без топлива он весит 120 тонн и способен взять на борт 150 тонн грузов и доставить в нужную точку солнечной системы до 100 человек.

Instagram @spacex

Изобретатель убежден, что космические перелеты в не очень далеком будущем станут так же доступны, как и авиаперелеты. Испытательный полет SpaceX Маск обещает провести уже через месяц-другой, а в течение полугода вывести звездолет на орбиту.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на площадке для испытаний космического корабля Starship во Флориде. Это произошло 8 июля. Ущерб тогда оценили примерно в 100 тысяч долларов.

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