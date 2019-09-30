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Стилиста-транссексуала, бесплатно стригшего пожилых людей, выгнали из госпиталя

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Парикмахер оказывал услуги ветеранам, но эта акция не понравилась неким «доброжелателям».

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Фото, видео: ВКонтакте @Марта Катастрофа

В Екатеринбурге парикмахера-транссексуала прогнали из госпиталя ветеранов, где он бесплатно стриг пожилых людей. Об инциденте в соцсетях рассказал стилист Марта Катастрофа, сообщает URA.RU.

Парикмахер вызвался бесплатно постричь пожилых людей в госпитале по просьбе местной патронажной службы. Судя по кадрам, опубликованным в сети, пенсионеркам очень нравилась работа Марты Катастрофы, и они получали удовольствие от общения с транссексуалом. Однако прямо во время осуществления благого дела, его выгнали после звонков «доброжелателей» главврачу медучреждения.

«Мне предложили вариант: пойти переодеться и умыться. Но я их послала», — сообщила Марта.

Инцидент вызвал бурную реакцию в сети. Мнения пользователей разделились: первые считают, что транссексуалам не место в госучреждениях, а вторые уверены — абсолютно не важно, какого пола и ориентации люди приносят в этот мир добро.

«По мне, так не важно, кто сделал доброе дело и подстриг пожилых людей бесплатно. Молодец Марта!» — написал фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев в образе транссексуала возмутил фанатов.

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