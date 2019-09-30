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  4. На Кубани сын чиновника устроил стрельбу из автомата — видео

На Кубани сын чиновника устроил стрельбу из автомата — видео

, 14:06 Эфирная новость 78

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября в селе Белая Глина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kalashnikov Media, 5-tv.ru

На Кубани выясняют обстоятельства ночной стрельбы из автомата в селе Белая Глина. Двое мужчин достали оружие из багажника дорогой иномарки, припаркованной у кафе, и принялись по очереди палить в воздух. Третий все это снимал — и подначивал приятелей.

Местные жители узнали в одном из стрелков сына главы администрации села.

«Детям чиновников закон не писан?» — возмущаются пользователи соцсетей.

После скандала мужчина сам явился в полицию. Как сообщили правоохранители, оружие изъято, автомат переделан для стрельбы холостыми, а не боевыми патронами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о стрельбе в московском ресторане «Мерси Баку».

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На Кубани сын чиновника устроил стрельбу из автомата — видео

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