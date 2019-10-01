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Видео: что делал Том Круз в киевском метро?

, 5:07 Видео 313

Поклонники шутят, что звезда Голливуда приехал в столицу Украины, чтобы сняться в новом сезоне сериала «Слуга народа».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cheriss May; Instagram @levitsky_lubomir

Голливудского актера Тома Круза заметили в киевском метро. Те, кому посчастливилось увидеть звезду мирового кинематографа вживую, опубликовали кадры с участием актера в социальных сетях.

По информации интернет-пользователей, Круз спустился на станцию «Золотые ворота» в сопровождения охраны. Некоторым даже удалось сделать селфи вместе со звездой мировой величины.

Instagram @shevchik.v

Причины приезда актера в Киев неизвестны. Юзеры шутят в Instagram, что Круз прибыл в столицу Украины ради съемок четвертого сезона сериала «Слуга народа», однако по информации Nation News, в официальном расписании кинодеятеля отсутствуют поездки на территорию Незалежной, поэтому горожане могли обознаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Тома Круза призналась, что родила дочь не от него.

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