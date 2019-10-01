«Королева!» Глюкоза снялась на фоне новенького внедорожника

Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Ионова, опубликовала в Instagram серию соблазнительных фотографий. На снимках певица позирует в длинном черном платье с глубоким эротичным разрезом. Однако подписчики восхитились не только фигурой, красотой и потрясающим стилем исполнительницы. Фанатам очень понравился автомобиль, рядом с которым стоит их любимица на фото — новый Infiniti QX80.
«Для особенной встречи только особенный наряд!» — подписала пост знаменитость.
Подписчики тут же стали гадать — приобрела Наталья Ионова Infiniti в собственность или просто сфотографировалась для рекламной компании. Не получив ответа на свой вопрос, поклонники просто принялись расхваливать певицу в комментариях. Фанаты оставили под постом кумира свыше 800 лестных комплиментов.
«Шикарная Наташа, крутая машинка!»
«Супер-мега девушка!»
«Королева!»
«С каждым годом все лучше и лучше», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лежащая в ванной певица Глюкоза дала девушкам советы по уходу за собой.