«Королева!» Глюкоза снялась на фоне новенького внедорожника

Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Ионова, опубликовала в Instagram серию соблазнительных фотографий. На снимках певица позирует в длинном черном платье с глубоким эротичным разрезом. Однако подписчики восхитились не только фигурой, красотой и потрясающим стилем исполнительницы. Фанатам очень понравился автомобиль, рядом с которым стоит их любимица на фото — новый Infiniti QX80.

«Для особенной встречи только особенный наряд!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @glukozamusic

Подписчики тут же стали гадать — приобрела Наталья Ионова Infiniti в собственность или просто сфотографировалась для рекламной компании. Не получив ответа на свой вопрос, поклонники просто принялись расхваливать певицу в комментариях. Фанаты оставили под постом кумира свыше 800 лестных комплиментов.

«Шикарная Наташа, крутая машинка!»

«Супер-мега девушка!»

«Королева!»

«С каждым годом все лучше и лучше», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лежащая в ванной певица Глюкоза дала девушкам советы по уходу за собой.