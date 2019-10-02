Адель закрутила новый роман после развода с мужем

Британская певица Адель закрутила новый роман — не прошло и полгода после того, как она объявила о разводе с мужем и отцом ее единственного ребенка бизнесменом Саймоном Конекки.

Как пишет интернет-портал 7days.ru, новым избранником 31-летней звезды стал 37-летний Джозеф Джуниор Аденуга, известный как рэпер Скепта. Интерес Адель к музыканту таблоиды отмечали давно, еще в 2016 году. Тогда певица, брак которой с Конекки все считали благополучным, отправила рэперу фото с эмоджи в виде сердечка и подписью «мой паренек из Тоттенхэма». Тот ответил: «Я тебя обожаю».

Теперь же Адель стали часто видеть вместе со Скептой, а пару недель назад певица присутствовала на вечеринке в честь дня рождения музыканта. Последний, как говорят, весь вечер не отходит от нее. При этом друзья Адель уверены, что это нечто большее, чем легкомысленный флирт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Скепта встречался с Наоми Кэмпбелл, которая старше его на 12 лет. А в прошлом году музыкант озадачил поклонников сообщив, что скоро станет отцом.