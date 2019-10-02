Умер первый исполнитель роли Юрия Гагарина

В среду, 2 октября, скончался актер театра и кино Игорь Пушкарев. Советским и российским зрителям он известен по таким фильмам, как «А если это любовь?», «Живые и мертвые», «Удивительные приключения Дениса Кораблева». Пушкарев был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме Самые первые» режиссера Анатолия Граника.