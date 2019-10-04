Видео: в сети обсуждают странный танец Садальского на радиостанции

Ведущая Алла Довлатова опубликовала на странице в Instagram видео танца с актером Станиславом Садальским. В студии «Русского радио» артист начал плясать вместе с радиоведущей, плавно раздеваясь и заканчивая в одной рубашке и трусах.

Довлатова и Садальский зажигают под песню «Одиночество — сволочь». Во время танцев радиоведущая размахивает шарфом артиста и кричит: «Стриптиз!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Довлатова (@alla_dovlatova) 3 Окт 2019 в 7:59 PDT

Довлатова прокомментировала пост так: «Друзья! Вчера у нас случился фурор! Стас Садальский впервые разделся в студии „Русского Радио“!»

На что Садальский ответил: «Ну зачем выставила? Обещала же никому не показывать».

Далеко не всем пользователям понравился такой «фурор». Скептики назвали запись отталкивающей. Впрочем, большинство танцы поддержало, отметив позитив Довлатовой.

Ранее артист Стас Садальский на странице в Instagram рассказал об Олеге и Михаиле Ефремовых. Он отметил, что поразился силе генов в семье Ефремовых.