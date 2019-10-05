  1. Пятый канал
  4. «Алла — молодец!» Пугачева сводила детей в планетарий — видео

«Алла — молодец!» Пугачева сводила детей в планетарий — видео

, 10:45 Видео 204

Посетители планетария сняли, как звездная семья приобщалась к науке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @allapugacheva__, @primadonna_49

Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным воспитывают двух замечательных шестилетних малышей Лизу и Гарри. Звездные дети давно стали одними из главных контент-мейкеров аккаунтов родителей в соцсетях. Однако на этот раз видео и фото с ребятами в Instagram опубликовали случайные свидетели культпохода знаменитого семейства.

Instagram @primadonna_49

70-летняя Примадонна решила приобщить детей к науке и отправилась с ними в московский планетарий. Там дети под контролем взрослых наблюдали различные эксперименты и участвовала в интерактивных мероприятиях. Однако стильно одетую в черные платье и кожаную куртку родительницу тут же узнали. Посетители выставки принялись снимать маму и малышей на камеры телефонов.

Алла Пугачева адекватно отреагировала на чересчур повышенное внимание общественности и позволила фотографировать себя, Лизу и Гарри. В соцсети поклонники поп-дивы принялись расхваливать в комментариях образ любимицы. Фанаты также отметили ответственный подход Примадонны к образованию детей.

«Алла — молодец! С детьми посещает такие места!» — написал один из фолловеров в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева показала трогательное фото со своей большой семьей.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака

Последние новости

12:09
Google посвятил новый дудл Всемирному дню учителя
11:47
Фейк про детские самолетики: В Крыму оценили украинскую новость про их беспилотники над Армянском
11:29
Сексуальный Капитан Америка: Модель плюс-сайз Блэк Чайна примерила костюм супергероя
11:15
В США оценили новейший российский истребитель Су-35С
10:59
«К чертям!» Нетребко в белом парике станцевала в ночнушке, короне и тапках
10:45
«Алла — молодец!» Пугачева сводила детей в планетарий — видео

Сейчас читают

ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака
«Представьте себя на месте кружочка»: В сети удивились задачке для первоклашек
Гороскоп на 5 октября: Весы, доверяйте, но проверяйте!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев