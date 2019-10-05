Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным воспитывают двух замечательных шестилетних малышей Лизу и Гарри. Звездные дети давно стали одними из главных контент-мейкеров аккаунтов родителей в соцсетях. Однако на этот раз видео и фото с ребятами в Instagram опубликовали случайные свидетели культпохода знаменитого семейства.

Instagram @primadonna_49

70-летняя Примадонна решила приобщить детей к науке и отправилась с ними в московский планетарий. Там дети под контролем взрослых наблюдали различные эксперименты и участвовала в интерактивных мероприятиях. Однако стильно одетую в черные платье и кожаную куртку родительницу тут же узнали. Посетители выставки принялись снимать маму и малышей на камеры телефонов.

Алла Пугачева адекватно отреагировала на чересчур повышенное внимание общественности и позволила фотографировать себя, Лизу и Гарри. В соцсети поклонники поп-дивы принялись расхваливать в комментариях образ любимицы. Фанаты также отметили ответственный подход Примадонны к образованию детей.

«Алла — молодец! С детьми посещает такие места!» — написал один из фолловеров в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева показала трогательное фото со своей большой семьей.