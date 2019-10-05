Массовая авария произошла с маршруткой в Петербурге, есть пострадавшие

Массовая авария произошла с участием маршрутного такси и четырех автомобилей на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай вечером 5 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, один — получил легкие травмы.

В общественном транспорте находились шесть человек, среди них никто не получил травмы.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

На месте происшествия работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли в ДТП с грузовиками под Самарой.