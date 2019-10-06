Почему сырые овощи вредны для кишечника

Американские ученые в ходе экспериментов выяснили, как употребление сырых овощей влияет на работу кишечника. Для этого специалисты провели исследование на грызунах, разделив их на четыре группы. Для мышей первой и второй группы была разработана диета, включающая сырое мясо и сладкий картофель, а представители третьей и четвертой групп питались теми же продуктами, но в отварном, поджаренном или тушеном виде, пишет ФАН.

В результате эксперты обнаружили существенную разницу в микрофлоре мышей, которые употребляли разные виды овощей. У тех грызунов, которые питались мясом, различий в пищеварении выявлено не было. Впоследствии эксперимент повторили на людях.

Результаты показали, что употребление в пищу термически необработанных плодов негативно сказывается на работе кишечника. Сырые овощи уничтожают полезные бактерии, способствующие комфортному пищеварению и укреплению иммунитета. Термические обработанные плоды, напротив, положительно влияют на микрофлору кишечника.

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