Ученые назвали главную пользу винограда

Исследователи рассказали о невероятных свойствах винограда — употребляя в пищу его плоды можно омолодиться, понизить холестерин и защитить себя от возникновения раковых образований. Об этом сообщает издание «МедикФорум».

В составе виноградных косточек содержится большое количество натуральных масел, а также витаминов группы А, Е и К. Наличие этих полезных веществ в плодах может омолодить клетки кожи. Именно поэтому специалисты советуют есть ягоды целиком — вместе с косточками.

Также виноград полезен наличием в составе природного эстрогена — ресвератол. Вещество противодействует повышению уровня холестерина и образованию бляшек на кровеносных сосудах. Помимо этого, ягоды винограда богаты фенолами — органическими соединениями способными, по некоторым данным, предотвратить риск возникновения онкологических заболеваний.

Ученые советуют употреблять в день, как минимум, 150-250 граммов винограда. По словам экспертов, гораздо полезнее темные сорта продукта, так как они содержат большее количество антиоксидантов. Однако людям, борющимся с лишним весом, чересчур увлекаться виноградом не стоит — его плоды довольно калорийны.

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