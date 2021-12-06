Ученые назвали главную пользу винограда

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Василий Заика
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Специалисты уверены — ягоды нужно есть исключительно с косточками.

Ученые назвали главную пользу винограда

Фото: www.globallookpress.com /Diez, O., ТАСС /Sebastian Willnow, /Рюмин Александр, /Тимкив Виталий, /Aaron Chown

Исследователи рассказали о невероятных свойствах винограда — употребляя в пищу его плоды можно омолодиться, понизить холестерин и защитить себя от возникновения раковых образований. Об этом сообщает издание «МедикФорум».

В составе виноградных косточек содержится большое количество натуральных масел, а также витаминов группы А, Е и К. Наличие этих полезных веществ в плодах может омолодить клетки кожи. Именно поэтому специалисты советуют есть ягоды целиком — вместе с косточками.

Также виноград полезен наличием в составе природного эстрогена — ресвератол. Вещество противодействует повышению уровня холестерина и образованию бляшек на кровеносных сосудах. Помимо этого, ягоды винограда богаты фенолами — органическими соединениями способными, по некоторым данным, предотвратить риск возникновения онкологических заболеваний.

Ученые советуют употреблять в день, как минимум, 150-250 граммов винограда. По словам экспертов, гораздо полезнее темные сорта продукта, так как они содержат большее количество антиоксидантов. Однако людям, борющимся с лишним весом, чересчур увлекаться виноградом не стоит — его плоды довольно калорийны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетолог опровергла миф о «двух литрах воды в день».

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