Стало известно о смертельной опасности лака для ногтей
Косметическое средство, по словам врачей, способно нанести ощутимый вред здоровью.
Фото: www.globallookpress.com © Janus
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму. Об этом заявили ряд врачей и экспертов, пишет «Экономика сегодня».
В погоне за увеличением продаж производители добавляют во флакончики формальдегид, чтобы содержимое как можно дольше не густело. Для придания блеска и ровного покрытия применяется толуол, а чтобы лак не трескался — дибутилфталат.
Эти вещества не только «бьют» по эндокринной системе человека, крайне негативно отражаются на репродуктивной функции женщин, но и могут способствовать появлению и развитию онкологических заболеваний.
Еще хуже состав лака становится после истечения срока годности, так как в результате химической реакции токсичность содержимого пузырька возрастает в разы. При этом клиенты маникюрных салонов навряд ли проверяют, не является ли лак просроченным.
Эксперты отмечают, что чем дешевле лак, тем выше вероятность наличия в нем опасной смеси вредных веществ.
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