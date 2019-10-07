Четверо детей и один взрослый погибли в пожаре в многоквартирном доме в Подмосковье

Четверо детей и один взрослый погибли в результате пожара, который произошел в ночь на понедельник, 7 октября, в деревне Чисмено городского округа Волоколамск Московской области. Еще троим медики оказали помощь на месте.

По информации представителей экстренных служб, около 2 часов ночи на пульт дежурных поступило сообщение о возгорании в трехэтажном двухподъездном многоквартирном доме. На место оперативно выехали пожарные.

Выяснилось, что горели две квартиры на первом этаже жилого здания. В результате ЧП погибли Елена Г. (1983 года рождения), Глеб С. (2016 года рождения), Максим Ш. (2016 года рождения), Ирина Ш. (2014 года рождения) и Дарья Ш. (2018 года рождения). Обстоятельства трагедии выясняются.