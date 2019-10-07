Иранская «Анджелина Джоли» угодила за решетку

«Двойник» голливудской звезды Анджелины Джоли, уроженка Ирана Сахар Табар арестована за размещение в соцсетях, по мнению властей, «кощунственных» постов.

22-летняя девушка прославилась среди интернет-пользователей пару лет назад благодаря тому, что при помощи пластической хирургии, а также фотошопа, подражала одновременно и оскароносной актрисе, и героине мультфильмов Тима Бертона «Труп невесты».

« Это фотошоп и макияж. Каждый раз, когда я публикую снимок, я специально делаю лицо еще более прикольным. Это мой способ самовыражения, своего рода искусство. Мои поклонники знают, что это не мое настоящее лицо », — заявляла она ранее.

Решение об аресте принял суд в Тегеране, который специализируется на «преступлениях против культуры, а также социальной и моральной коррупции». Девушке вменяется в вину «богохульство, подстрекательство к насилию, незаконное приобретение собственности, оскорбление дресс-кода исламской республики и поощрение молодых людей к коррупции», пишет KP.RU.

Ранее Сахар Табар рассказывала, что выросла на фильмах с участием Анджелины Джоли. Она сделала несколько десятков операций, в том числе по изменению формы носа, и по мнению некоторых подписчиков превратилась в зомби.