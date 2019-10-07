Видео с места страшной аварии с маршруткой в Курске

Смертельная авария с участием маршрутки произошла вечером в понедельник, 7 октября, на Магистральном проезде в городе Курск. В результате ДТП погибли два человека, еще шесть получили ранения.

На месте работают спасатели и медики.

Авария произошла на не освещенном участке дороги. Как сообщал ранее 5-tv.ru, водитель общественного транспорта врезался в стоящий на обочине самосвал.

По некоторой информации, участников аварии может быть три. Обстоятельства произошедшего уточняются. Как стало известно 5-tv.ru, после столкновения с самосвалом в маршрутку врезался Mercedes Geladewagen.