  1. Пятый канал
  4. Видео с места страшной аварии с маршруткой в Курске

Видео с места страшной аварии с маршруткой в Курске

, 20:21 Эксклюзивное видео 345

В результате трагедии погибли два человека, еще шесть получили ранения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Смертельная авария с участием маршрутки произошла вечером в понедельник, 7 октября, на Магистральном проезде в городе Курск. В результате ДТП погибли два человека, еще шесть получили ранения.

На месте работают спасатели и медики.

Авария произошла на не освещенном участке дороги. Как сообщал ранее 5-tv.ru, водитель общественного транспорта врезался в стоящий на обочине самосвал.

По некоторой информации, участников аварии может быть три. Обстоятельства произошедшего уточняются. Как стало известно 5-tv.ru, после столкновения с самосвалом в маршрутку врезался Mercedes Geladewagen.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.83
-0.20 71.15
-0.20
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Последние новости

21:49
Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении
21:34
Боец ММА из Узбекистана скончался после поединка на турнире в Чечне
21:17
Видео: Данила Козловский сыграет в финальном сезоне «Викингов»
21:05
«У страха глаза велики»: Топ-10 главных женских фобий
20:53
Стали известны причины пожара в автобусе в московском тоннеле
20:39
Двойная игра: в Госдуме прокомментировали срыв сроков вывода войск из Донбасса

Сейчас читают

Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!
Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев