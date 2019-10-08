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В Москве найден мертвым призер Юношеских Олимпийских игр по теннису

, 18:11 Срочная новость 164

Тело Михаила Бирюкова было найдено в ванной комнате квартиры, где он жил.

Фото: Wikimedia.org

В Москве найден мертвым российский теннисист и призер Юношеских Олимпийских игр по теннису в Сингапуре Михаил Бирюков. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт KP.RU.

Тело молодого спортсмена было найдено в ванной комнате квартиры, где он жил. Сообщается, что прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти Бирюкова.

По предварительной информации, теннисист мог свести счеты с жизнью. По факту произошедшего проводится проверка.

Известно, что мать Михаила Бирюкова Ирина Киселева является четырехкратной чемпионкой мира в личном и командном первенстве по пятиборью, а также была первой чемпионкой СССР по этому виду спорта.

Сам спортсмен пришел в профессиональный теннис в 2009 году. На следующий год в возрасте 18 лет стал серебряным призером в парных соревнованиях на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

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