В Москве найден мертвым призер Юношеских Олимпийских игр по теннису

В Москве найден мертвым российский теннисист и призер Юношеских Олимпийских игр по теннису в Сингапуре Михаил Бирюков. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт KP.RU.

Тело молодого спортсмена было найдено в ванной комнате квартиры, где он жил. Сообщается, что прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти Бирюкова.

По предварительной информации, теннисист мог свести счеты с жизнью. По факту произошедшего проводится проверка.

Известно, что мать Михаила Бирюкова Ирина Киселева является четырехкратной чемпионкой мира в личном и командном первенстве по пятиборью, а также была первой чемпионкой СССР по этому виду спорта.

Сам спортсмен пришел в профессиональный теннис в 2009 году. На следующий год в возрасте 18 лет стал серебряным призером в парных соревнованиях на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.