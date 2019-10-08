Суд Москвы отказал Алибасову в возмещении ущерба в споре с «Кротом»

Пресненский суд Москвы отказал продюсеру и основателю группы «На-На» Бари Алибасову в его претензиях к производителю чистящего средства «Крот». Слушание состоялось во вторник, 8 октября.

Алибасов, который весной текущего года попал в больницу после того, как по его словам по случайности перепутал химическое средство с соком, требовал с производителя 100 миллионов рублей. Соответчиками по делу также были представлены «Ингосстрах» и гипермаркет «Ашан», где он приобрел данное средство.

Адвокат знаменитости заявил, что Алибасов намерен продолжать доказывать свою правоту в судах следующих инстанций.