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  4. Суд Москвы отказал Алибасову в возмещении ущерба в споре с «Кротом»

Суд Москвы отказал Алибасову в возмещении ущерба в споре с «Кротом»

, 18:54 55

Создатель группы «На-На» намерен продолжать доказывать свою правоту в судах следующих инстанций.

Фото: ТАСС / Максим Григорьев

Пресненский суд Москвы отказал продюсеру и основателю группы «На-На» Бари Алибасову в его претензиях к производителю чистящего средства «Крот». Слушание состоялось во вторник, 8 октября.

Алибасов, который весной текущего года попал в больницу после того, как по его словам по случайности перепутал химическое средство с соком, требовал с производителя 100 миллионов рублей. Соответчиками по делу также были представлены «Ингосстрах» и гипермаркет «Ашан», где он приобрел данное средство.

Адвокат знаменитости заявил, что Алибасов намерен продолжать доказывать свою правоту в судах следующих инстанций.

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