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  4. На месте ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы существует угроза взрыва газа

На месте ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы существует угроза взрыва газа

, 20:41 Срочная новость 72

Спасательные службы эвакуируют, располагающийся в нем институт пластмассы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков

Экстренные службы в срочном порядке эвакуируют в связи с аварией на юго-востоке Москвы.

Предварительно, как стало известно 5-tv.ru со слов очевидцев, в результате ДТП автобус столкнулся с расположенным на пересечении Перовского проезда и Душинской улицы зданием и повредил газопровод. В настоящее время идет интенсивная утечка газа. Существует угроза взрыва.

Обстоятельства произошедшего утоняются. Здание принадлежит институту пластмассы.

На месте работают также полиция и медики «скорой помощи». Предварительно, пострадал водитель автобуса.

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