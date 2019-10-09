На месте ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы существует угроза взрыва газа

Экстренные службы в срочном порядке эвакуируют в связи с аварией на юго-востоке Москвы.

Предварительно, как стало известно 5-tv.ru со слов очевидцев, в результате ДТП автобус столкнулся с расположенным на пересечении Перовского проезда и Душинской улицы зданием и повредил газопровод. В настоящее время идет интенсивная утечка газа. Существует угроза взрыва.

Обстоятельства произошедшего утоняются. Здание принадлежит институту пластмассы.

На месте работают также полиция и медики «скорой помощи». Предварительно, пострадал водитель автобуса.