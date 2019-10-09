Путин на встрече с губернаторами раскрыл секрет успеха

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля провел встречу с 19 новыми губернаторами российских регионов, которые были избраны в ходе последних выборов.

«Без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», — поделился секретом успеха президент.

При этом глава государства пожелал губернаторам напряженно работать на протяжении всего срока полномочий и не снижать темп, который был ими взят в частности в ходе предвыборной кампании.