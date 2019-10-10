Вообще огонь! Австралийские пожарные разделись для благотворительного календаря

Австралийские пожарные в очередной раз порадовали общественность календарями, на которых предстали в полуобнаженном виде. Каждый год сексуальные огнеборцы демонстрируют накаченные торсы для того, чтобы собрать средства на благотворительные цели. Выручка от продажи печатной продукции с красавцами-спасателями отправляется нуждающимся.

« Мы видим, куда идут пожертвованные средства, мы посещаем организации, которые поддерживает календарь. Это действительно трогает и дает тебе повод гордиться собой », —цитирует Camden Haven Courier одного из секси-спасателей.

В этом году пожарные позировали в компании милых зверушек. Так, загорелые мужчины со спортивным телосложением фотографировались вместе с коалами, утятами, попугайчиками, кенгуру и другими животными. Собранные от продажи календарей средства пойдут в фонды защиты природы, приюты, детские медучреждения и другие благотворительные сообщества.

Начиная с 1993 года, за время производства календаря с сексуальными австралийскими пожарными было собрано около 200 миллионов рублей. «Горячие» спасатели не собираются останавливаться на достигнутых результатах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бородатые мужчины нарядились феями и поучаствовали в благотворительной фотосессии.