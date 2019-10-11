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  4. Женщины Ирана впервые за 40 лет смогли прийти на футбольный матч

Женщины Ирана впервые за 40 лет смогли прийти на футбольный матч

, 7:57 15

10 октября иранская команда обыграла сборную Камбоджи со счетом 14:0.

Фото: Zuma\TASS

Свыше трех тысяч жительниц Ирана посетили тегеранский стадион Azadi stadium, сообщает Lenta.ru. 10 октября там состоялся футбольный матч сборной страны с командой Камбоджи в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года.

Иранские женщины получили доступ на футбольную арену впервые за 40 лет. С 1979 года после Исламской революции им было запрещено посещать игры с участием мужских команд под страхом тюремного заключения. В сентябре этого года после гибели местной активистки и футбольной болельщицы Сахар Ходаяри правительство страны позволило представительницам слабого пола прийти на матч. На этом настояла и Международная федерация футбола.

На арене женщинам выделили отдельный сектор и ограничили для них число билетов. Однако тем, кому удалось посетить игру, это не омрачило радость победы. В этот день футболисты Ирана обыграли гостей из Камбоджи со счетом 14:0. Сборная стала лидером турнирной таблицы отборочной группы.

Ранее 5-tv.ru писал, что сборная России одержала шестую подряд победу в отборе на Евро-2020.

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