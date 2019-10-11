Женщины Ирана впервые за 40 лет смогли прийти на футбольный матч

Свыше трех тысяч жительниц Ирана посетили тегеранский стадион Azadi stadium, сообщает Lenta.ru. 10 октября там состоялся футбольный матч сборной страны с командой Камбоджи в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года.

Иранские женщины получили доступ на футбольную арену впервые за 40 лет. С 1979 года после Исламской революции им было запрещено посещать игры с участием мужских команд под страхом тюремного заключения. В сентябре этого года после гибели местной активистки и футбольной болельщицы Сахар Ходаяри правительство страны позволило представительницам слабого пола прийти на матч. На этом настояла и Международная федерация футбола.

На арене женщинам выделили отдельный сектор и ограничили для них число билетов. Однако тем, кому удалось посетить игру, это не омрачило радость победы. В этот день футболисты Ирана обыграли гостей из Камбоджи со счетом 14:0. Сборная стала лидером турнирной таблицы отборочной группы.

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