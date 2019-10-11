Взрыв прогремел на танкере, который принадлежит национальной нефтяной компании Ирана. ЧП произошло в пятницу, 11 октября, в Красном море неподалеку от порта Джедда в Саудовской Аравии. По предварительной информации, взрыв мог произойти в результате теракта. Обстоятельства выясняются.
Взрыв прогремел на танкере нефтяной компании Ирана в Красном море
Сегодня, 8:36 Мировые новости 75
По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате теракта.
Фото: www.globallookpress.com © Juan Carlos Hernandez
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