Взрыв прогремел на танкере нефтяной компании Ирана в Красном море

Взрыв прогремел на танкере, который принадлежит национальной нефтяной компании Ирана. ЧП произошло в пятницу, 11 октября, в Красном море неподалеку от порта Джедда в Саудовской Аравии. По предварительной информации, взрыв мог произойти в результате теракта. Обстоятельства выясняются.