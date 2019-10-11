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  4. Маршал Говоров на четырех страницах расписал Сталину план освобождения Риги

Маршал Говоров на четырех страницах расписал Сталину план освобождения Риги

, 19:00 Эфирная новость 58

Это была одна из самых масштабных операций Великой Отечественной войны, которая все больше приближала День Победы 9-го мая.

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Фото, видео: ТАСС / Семен Нордштейн, 5-tv.ru

К юбилею освобождения столицы Латвии минобороны рассекретило уникальные исторические документы Наградные листы, журналы и схемы боевых действий выложены в специальном разделе на сайте ведомства, который называется «Огни свободной Риги».

Елена Хмура изучила документы и увидела, что они подробно рассказывают не только о подвигах красноармейцев, но и о том, как они позднее помогали восстанавливать город.

Задачи фронтов, боевой порядок и список вооружения. Вот так по-армейски кратко и четко маршал Говоров в начале октября сорок четвертого — всего на четырех листах — набросал план одной из самых масштабный операций Великой Отечественной. Освобождение Риги. Эта докладная записка, которую получил Сталин — главная среди рассекреченных документов Центрального архива Минобороны.

«Задачи второго и третьего Прибалтийского фронтов. Прорвать оборонительные позиции противника на внешнем и внутреннем обводе города Рига и овладеть городом», — говорится в докладной.

Сохранились и свидетельства очевидцев о концентрационном лагере Саласпилс в 17-ти километрах от Риги. Попасть туда — означало почти наверняка расстаться с жизнью. Здесь были убиты не менее ста тысяч человек. Погибли семь тысяч детей — у них забирали кровь для раненых немецких солдат.

«Всего за время существования лагеря в Саласпилсе с июля сорок первого по октябрь сорок четвертого немецкими извергами было истреблено свыше двадцати пяти тысяч пленных — бывших военнослужащих Красной Армии», — говорится в одном из документов.

Эти и десятки других документов — и в том числе приказ 13 октября в 23.00 отсалютовать из артиллерийских орудий в честь освобождения Риги — теперь доступны всем, в электронной версии их можно прочитать из любой точки мира.

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