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  4. Стивел Сигал раскрыл Емельяненко секреты мастерства для успешной победы

Стивел Сигал раскрыл Емельяненко секреты мастерства для успешной победы

, 16:54 26

29 ноября на «ВТБ Арене» Александр Емельяненко проведет бой с паэурлифтером Михаилом Кокляевым.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, 5-tv.ru

Кинопродюсер, мастер боевых искусств и американский актер Стивен Сигал провел мастер-класс для российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Мероприятие проходило в рамках Международного фестиваля айкидо.

На глазах у зрителей Стивел Сигал раскрыл россиянину секреты собственного мастерства для успешной победы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Александр Емельяненко 29 ноября на «ВТБ Арене» проведет бой с паэурлифтером Михаилом Кокляевым.

Противостояние спортсменов началось в марте 2019 года, когда Кокляев пошутил в адрес Емельяненко по поводу его конфликта с бойцом MMA Сергеем Харитоновым, заявив, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». В ответ Емельяненко записал видеообращение, которое развязало интернет-поединок между спортсменами.

В начале сентября Кокляев и Емельяненко договорились провести реальный поединок по правилам бокса.

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