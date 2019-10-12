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  4. В международном центре «Артек» прокомментировали смерть школьника из Петербурга

В международном центре «Артек» прокомментировали смерть школьника из Петербурга

, 14:39 284

12-летний мальчик был экстренно доставлен из лагеря в ялтинскую больницу, в которой через несколько часов скончался от пневмонии.

Фото: РИА Новости / Константин Чалабов

Международный детский центр «Артек» выразил соболезнования родным и близким школьника из Санкт-Петербурга, который скоропостижно скончался в ялтинской больнице. Ребенок был доставлен из лагеря с предварительным диагнозом «пневмония».

«Международный детский центр „Артек“ с прискорбием сообщает о смерти ребенка, отдыхавшего в одной из смен лагеря. 11 октября мальчик с температурой был госпитализирован для обследования в Ялтинскую городскую больницу, где позднее скончался. В настоящее время следственными органами начато расследование трагедии. Руководство МДЦ оказывает всестороннее содействие расследованию. МДЦ „Артек“ приносит соболезнования родным и близким ребенка и готов оказать им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы детского учреждения.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по данному факту СК РФ возбудил уголовное дело, в рамках которого назначены все необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств смерти 12-летнего мальчика.

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