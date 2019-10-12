В Китае выставке China Helicopter Exposition 2019 представили доселе невиданный экспонат, который тут же окрестили неопознанным летающим объектом за схожесть с инопланетной «тарелкой».

На самом деле это дисколет, который, по задумке конструкторов, превзойдет по летным характеристикам вертолет. Машина сможет развивать максимальную скорость до 650 километров в час.

Twitter @o_gilvi

Правда, иностранные эксперты не считают, что эта модель станет популярной, так как нет смысла изобретать велосипед, ведь вертолеты уверенно заняли свою нишу в военной авиатехнике.

Год назад в Китае представили самолет-амфибию, который на данный момент остается самым большим в мире. Размах крыла гидросамолета составляет почти 39 метров, вес 53,5 тонны при длине в 37 метров.