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  4. В Китае создали боевой «НЛО» — новейший дисколет

В Китае создали боевой «НЛО» — новейший дисколет

, 23:03 Фото 34

Машина может развивать скорость до 650 километров в час и посоревнуется в технических характеристиках с вертолетами.

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Фото, видео: Twitter @alert5

В Китае выставке China Helicopter Exposition 2019 представили доселе невиданный экспонат, который тут же окрестили неопознанным летающим объектом за схожесть с инопланетной «тарелкой».

На самом деле это дисколет, который, по задумке конструкторов, превзойдет по летным характеристикам вертолет. Машина сможет развивать максимальную скорость до 650 километров в час.

Twitter @o_gilvi

Правда, иностранные эксперты не считают, что эта модель станет популярной, так как нет смысла изобретать велосипед, ведь вертолеты уверенно заняли свою нишу в военной авиатехнике.

Год назад в Китае представили самолет-амфибию, который на данный момент остается самым большим в мире. Размах крыла гидросамолета составляет почти 39 метров, вес 53,5 тонны при длине в 37 метров.

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