Саратовский зверь: можно ли было избежать трагедии?

На этой неделе весь Саратов, да и вся страна двое суток следили за поисками девятилетней Лизы. 9-го октября она отправилась в школу и пропала. На розыск третьеклассницы отправились не только спецслужбы, но и сотни простых горожан. К сожалению, подтвердились самые худшие опасения. Девочку обнаружили в одном из городских гаражей мертвой. А если точнее — задушенной. Убийцу нашли быстро. Он уже сознался. Ему 35 лет и у него шесть судимостей — кражи, хулиганство, изнасилования. И ведь специалисты предупреждали — на свободе этот человек представляет угрозу. Когда его привезли на следственный эксперимент, там собрались сотни саратовцев. От суда Линча Туватина спас спецназ. Можно ли было избежать трагедии выяснял Кирилл Сергеев.

Разъяренная толпа жителей Саратова бросается на штурм полицейской машины. Жителей, которые требуют расправы над подозреваемым, пытаются сдержать лишь несколько сотрудников МВД. Среди них — еще один, которого с площадки почему-то уводят под руки.

— Вот он, вот он!

Только позже станет известно: догадки жителей оказались верны. Чтобы спасти подозреваемого от самосуда, его специально переодели в полицейскую форму. После этого волна гнева перекидывается на самих стражей порядка.

— Открой окна, если тебе нечего скрывать!

Новость о том, что 9-летняя Лиза Киселева найдена убитой, потрясла не только Саратов, но и страну. Двое суток девочку искали буквально всем миром: полицейские, спасатели и больше двух тысяч волонтеров. Круглосуточно, и даже в соседнем Энгельсе, но тело обнаружили среди гаражей прямо у дома Лизы. По этой дороге девочка ежедневно ходила в школу.

Ирина Кулясова, тетя Лизы Киселевой: «Она была вполне обычной девочкой. В последнее время она была очень самостоятельной никто особо и не переживал. Очень самостоятельная была».

А вот и сам задержанный — тридцатипятилетний Михаил Туватин. Уже теперь волонтеры вспоминают: его не раз видели и во время поисковой операции. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина обыскивал окрестности: как ни в чем не бывало и вместе с другими.

Игорь Константинов, волонтер: «Это лицо запоминающееся. Он там был. Он в толпе прямо стоял, ходил, в списки записывался. На „четверки“, на листовки».

Несмотря на попытки запутать полицию, после задержания Туватин раскололся всего за несколько часов. На первом же допросе дал признательные показания.

— Вы признаете свою вину в убийстве?

— Да.

И даже раскрыл собственную версию убийства.

Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ: «Несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая, она спросила его ли это гараж. Мужчина предположил, что имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил убийство».

Впрочем, проверить эту версию следователям только предстоит. Еще на свободе мужчина словно играл с полицейскими: нарочно разбрасывал улики в людных местах. Камеры видеонаблюдения засняли, как обувь погибшей подозреваемый средь бела дня оставил на автобусной остановке.

Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ: «К материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены данные с камер наружного наблюдения, которые так же подтверждают версию следствия о причастности задержанного к убийству».

Уже теперь известно, что подозреваемый в жестоком убийстве был судим и ранее. Еще в 2011-м после кражи он провел за решеткой три года. А после — всего через несколько дней — был вновь задержан за изнасилование и разбой. Соседи вспоминают, что регулярно терпели от рецидивиста хулиганские выходки, но только не мать. Для нее Михаил всегда был идеальным сыном.

— Он добрый, умный, работящий. У меня замечательный сын.

Жители Саратова уверены: трагедии удалось бы избежать, будь контроль за мужчиной более жестким. Согласно правилам, после выхода на свободу Туватин был обязан отмечаться у участкового всего раз в месяц. Теперь горожане предлагают ужесточить контроль за бывшими заключенными, но эксперты призывают к другому.

Антон Жарук, адвокат, подполковник ФСБ РФ: «Можно ли сейчас упрекать участковых в том, что они небрежно относятся к своим обязанностям? Все знают какая у участкового загрузка, что это за сумасшедший участок. Наверное, речь должна идти о том, что система уголовного учета должна быть построена таким образом, чтобы дать возможность участковым работать».

На это резонансное убийство уже отреагировали власти Саратовской области. В ближайшее время там намерены ужесточить требования безопасности на подходах к школам и детским садам. Впрочем, по словам горожан, чиновники уже опоздали: жизнь девятилетней Лизы Киселевой это никак не вернет.