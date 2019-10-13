Россиянин Даниил Медведев взял второй «Мастерс» подряд, победив в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев взял второй «Мастерс» подряд. И сейчас он без сомнения может считаться одним из лучших теннисистов планеты.

В финале Турнира в Шанхае наш спортсмен разгромил шестую ракетку мира, немца русского происхождения Александра Зверева со счетом 6:4, 6:1. Встреча длилась почти час пятнадцать.

Для Медведева это четвертый титул в этом году. Соперник россиянина Зверев после финала во всеуслышание признал нашего теннисиста сильнейшим, а его класс в игре назвал запредельным

Интересный факт — Медведев побеждает в 18 сетах подряд. И у него это 29-я победа в 32 матчах.