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  4. «Пламя идет»: у жителей Рязани из крана пошел «бензин»

«Пламя идет»: у жителей Рязани из крана пошел «бензин»

, 8:36 Эфирная новость 62

Жители сняли «горящую» жидкость на видео и выложили в сеть.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Для жителей многоквартирного дома в Рязани настоящим испытанием стало простое кипячение воды. После замены труб в здании, она не кипит и не испаряется, а горит.

«Вот видите, пламя идет. Вот, вот, вот, какое большое», — говорят жильцы.

По мнению людей, из крана бежит вода с бензином. Они боятся находиться в собственных квартирах. Какие примеси попали в водопровод, в ближайшее время будут выяснять коммунальщики. Организована проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане десятки человек отравились зараженной водой.

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