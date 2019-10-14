«Пламя идет»: у жителей Рязани из крана пошел «бензин»

Для жителей многоквартирного дома в Рязани настоящим испытанием стало простое кипячение воды. После замены труб в здании, она не кипит и не испаряется, а горит.

«Вот видите, пламя идет. Вот, вот, вот, какое большое», — говорят жильцы.

По мнению людей, из крана бежит вода с бензином. Они боятся находиться в собственных квартирах. Какие примеси попали в водопровод, в ближайшее время будут выяснять коммунальщики. Организована проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане десятки человек отравились зараженной водой.