Видео: молодого человека забили до смерти возле магазина в Петербурге

В Петербурге в ночь на 14 октября мужчина и женщина до смерти избили молодого человека. Инцидент произошел возле входа в магазин на Ленинском проспекте Северной столицы.

Драка происходила непосредственное перед камерой видеонаблюдения. Судя по кадрам, молодому человеку на помощь так никто и не пришел. Тело неизвестного мужчины, избитого до смерти, обнаружили полицейские, прибывшие на место происшествия. Ведется розыск мужчины и женщины, которые участвовали в смертельной потасовке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом шокирующем случае избиения человека до смерти. В Челябинске школьники убили прохожего. Подростки нанесли нетрезвому молодому мужчине около семи ударов, после которых он скончался.