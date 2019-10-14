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Видео: молодого человека забили до смерти возле магазина в Петербурге

, 13:40 Эксклюзивное видео 487

Полиция разыскивает мужчину и женщину, устроивших смертельную потасовку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

В Петербурге в ночь на 14 октября мужчина и женщина до смерти избили молодого человека. Инцидент произошел возле входа в магазин на Ленинском проспекте Северной столицы.

Драка происходила непосредственное перед камерой видеонаблюдения. Судя по кадрам, молодому человеку на помощь так никто и не пришел. Тело неизвестного мужчины, избитого до смерти, обнаружили полицейские, прибывшие на место происшествия. Ведется розыск мужчины и женщины, которые участвовали в смертельной потасовке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом шокирующем случае избиения человека до смерти. В Челябинске школьники убили прохожего. Подростки нанесли нетрезвому молодому мужчине около семи ударов, после которых он скончался.

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