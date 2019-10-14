На МКС дали старт цифровому ТВ

Россия сегодня полностью перешла на цифровое телевещание. Одними из последних новый сигнал приняли жители Петербурга, Забайкальского края, Башкирии и Дагестана.

Церемония отключения аналоговой трансляции состоялась на борту МКС. В полдень по московскому времени наш космонавт Александр Скворцов перевел Россию на «цифру» нажатием символической кнопки.

Сегодня оставшийся 21 регион перешел на новое, идеальное изображение на экранах телевизоров. А еще получает доступ к 20 федеральным телеканалам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переход на цифровое вещание в Крыму отпраздновали воздушным шоу. Жителей Крыма и еще 20 регионов страны предпоследняя волна перехода на цифровое вещание «накрыла» 7 октября.