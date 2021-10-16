День Дениса Позимнего: что можно и что нельзя делать 16 октября

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Василий Заика
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Проповедник христианской веры был жестоко казнен на территории современного Парижа.

День Дениса Позимнего: что можно и что нельзя делать 16 октября

Фото: zakonbozhiy.ru

Православный мир 16 октября чтит благие дела и мученический подвиг святого Дионисия Ареопагита, жившего в I веке нашей эры на территории Афин, пишет ytro.news.

В юности он отправился в египетский Гелиополь, где изучал астрономию. Молодой человек стал свидетелем солнечного затмения во время распятия Иисуса Христа, однако в тот момент религиозный вопрос его не волновал. По возращении на родину он услышал проповедь апостола Павла, и приняв решение обратиться в христианскую веру, стал его сподвижником. В 57-м году Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы.

Затем он отправился на территории, где существует нынешняя Западная Европа. В то время там началась эпидемия чумы, и он призывал хоронить не только единоверцев, но и язычников.

Позднее во время агрессивных гонений на христиан Дионисий был обезглавлен в Галицкой Лютеции — древнее название Парижа.

В Афинах одна из улиц носит название священномученика Дионисия.

Что нельзя делать 16 октября:

Наши предки отказывали в этот день незваным гостям, так как считалось, что они принесут в дом неурядицы и даже беды. Те, кто стремится отрастить волосы, стричься не рекомендуется — они будут медленно отрастать. Лучше всего во всем проявлять рассудительность и не лезть на рожон.

Что можно делать 16 октября:

Внимательно отнеситесь к каждому своему действию, ведь как вы отнесетесь к миру, таков будет и зеркальный ответ. Помогайте окружающим, говорите теплые слова близким, несите в своем сердце добро, и все непременно вернется сторицей.

День Ангела:

Главным именинником в честь святого мученика сегодня является Денис. Кроме того, своего покровителя должны вспомнить Иван, Павел и Петр.

Сновидения: отражают нынешнее состояние и настроение человека.

Приметы: Если дождь идет целый день — зима будет морозная.

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