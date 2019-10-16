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Ударивший петербуржца менеджер Rammstein объяснил свой поступок

, 14:37 Эксклюзивное интервью 541

Звездный импрессарио сообщил, что охранник пристани на Адмиралтейской набережной обругал его матом.

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Фото, видео: Instagram @reiband

Менеджер немецкой рок-группы Rammstein Анар Рейбанд объяснил, почему ударил охранника на пристани в Санкт-Петербурге. Друг солиста музыкального коллектива сообщил 5-tv.ru, что пенсионер МВД обругал его матом.

Инцидент произошел в ночь на 15 октября на пристани «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной. Компания в сопровождении Рейбанда попыталась пройти мимо турникета, сняв цепочки. Охранник сделал им замечание, после чего вступил в спор с Рейбандом. Разговор завершился потасовкой: менеджер Rammstein ударил мужчину кулаком по лицу.

«Мы выходили с корабля, со съемок, соответственно, там никакого охранника не было. Я увидел, что там такая цепочка, я ее открыл, чтобы выпустить моих гостей. В это время появился охранник, начал орать», – описал свое видение ситуации Рейбанд.

Он подчеркнул, что вежливо общался с мужчиной, но натолкнулся на матерную ругань.

«В последний раз, когда он повернулся, он просто-напросто обругал меня матом», – сказал Анар.

Он добавил, что в этот момент не выдержал, повернулся и ударил охранника. Через пять минут после инцидента менеджер Rammstein позвонил в яхтенную компанию и проинформировал о произошедшем.

«Сказал, что мне жаль, я не должен был выходить из себя», – сообщил Анар, добавив, что не понимает, зачем побитый им охранник пытается раздуть медиаскандал.

По его словам, сотрудник клуба должен был присутствовать на рабочем месте. Кроме того, он не имел права грубо разговаривать с клиентами.

«Еще раз говорю: не позволю никогда, кто бы это ни был, чтобы меня кто-то оскорблял или посылал», – заключил собеседник 5-tv.ru.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, лидер Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в Петербург на прощальный концерт группы «Ленинград».

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