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Очевидцы: Porsche протаранил такси с пассажирами в Москве — видео

, 23:18 Эксклюзивное видео 14

По предварительной информации, четыре человека получили травмы в результате ДТП.

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Фото, видео: 5-tv.ru, ТАСС / Терещенко Михаил

Автомобиль Porsche врезался в такси на юго-западе Москвы. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла 16 октября вечером на пересечении проспекта Вернадского и Лобачевского. По словам свидетелей происшествия, после ДТП с Porsche к месту происшествия также подъехал автомобиль Ferrari.

По предварительным данным, помощь врачей понадобилась четырем людям — все они, по словам свидетелей ЧП, находились в автомобиле такси. Их жизни ничего не угрожает.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи на МКАД.

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