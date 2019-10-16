Автомобиль Porsche врезался в такси на юго-западе Москвы. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла 16 октября вечером на пересечении проспекта Вернадского и Лобачевского. По словам свидетелей происшествия, после ДТП с Porsche к месту происшествия также подъехал автомобиль Ferrari.

По предварительным данным, помощь врачей понадобилась четырем людям — все они, по словам свидетелей ЧП, находились в автомобиле такси. Их жизни ничего не угрожает.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи на МКАД.