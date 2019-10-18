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  4. Александр Петров снялся в клипе Басты «Страшно так жить»

Александр Петров снялся в клипе Басты «Страшно так жить»

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Вдохновившись сюжетом фильма «Текст», рэп-исполнитель записал саундтрек к кинокартине.

Фото: ТАСС/ Карпухин Сергей

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, записал новый клип-саундтрек к фильму «Текст», который выйдет на российские экраны 24 октября. В съемках видеоролика принял участие российский актер Александр Петров, исполнивший в кинокартине одну из главных ролей.

Как пишет Starhit, работа над клипом велась совместно с режиссером драмы Климом Шипенко. Именно он предложил знаменитому рэперу написать композицию для киноленты, а Баста, вдохновившись ее сюжетом, без раздумий согласился.

«Я хотел попросить трек на финальные титры. Отправил Васе фильм, который ему очень понравился, вдохновил его. Выяснилось, что у Васи есть эскиз трека, над которым он уже какое-то время работает. Мне показалось, что эта песня, написанная специально для картины, ровно такая, о какой я мечтал», — поделился создатель фильма «Текст».

По его словам, трек должен был стать своеобразным «рэп-молебеном», при помощи которого Баста обращается к высшим силам. Именно поэтому в качестве места для съемок был выбран храм, причем разрушенный, чтобы при помощи окружающей обстановки поддержать трагичные мотивы песни.

Что касается роли Александра Петрова, то изначально он не должен был участвовать в съемках клипа. Однако его создатели решили связать сюжет ролика с событиями кинокартины и предложили, чтобы актер стал внутренним голосом Басты.

Фанаты высоко оценили задумку видео «Страшно так жить». За несколько часов клип набрал более ста тысяч просмотров и около тысячи комментариев.

Ранее Александр Петров рассказал о сцене рукоблудства в фильме «Текст».

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