Фомин день: что можно и категорически нельзя делать 19 октября

19 октября на Руси всегда чтили память святого Фомы — одного из 12 апостолов. Его день связан со множеством традиций, а также предписаний и запретов.

Фома был простым рыбаком из Галилеи. Однажды он услышал проповедь Христа и отправился за ним, бросив свой дом. Фома неотступно следовал за учителем, однако отсутствовал в момент его воскрешения. Он не поверил рассказу других апостолов о чуде, за что и получил прозвище «неверующий».

В народе Фому считали бережливым и запасливым. В связи с этим в его праздник занимались подсчетом собранного урожая и распределением запасов. Семилетних девочек начинали учить ткацкому делу, впервые подводя их в этот день к ткацкому станку.

Собиравшимся жениться сыновьям в этот день показывали закрома, выделяя для них отдельную полку. Это процесс назывался «кромить сусеки». Рожденному в Фомин день ребенку давали горбушку свежего хлеба — это считалось обрядом на здоровье и долголетие.

Ни в коем случае нельзя было 19 октября лениться и залеживаться в постели. Не поощрялись в этот день и посиделки. Девушкам строго запрещалась болтовня — день нужно было посвятить домашним ремеслам. Нищим в Фомин день нельзя было отказывать в хлебе.

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