Три человека провалились под лед и погибли в ЯНАО

На Ямале три человека погибли, провалившись под лед. Трагедия произошла утром 19 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, люди оказались на льду озера Тэтато. По предварительной информации, двое из трех погибших — дети. К настоящему времени спасателям удалось достать только одно тело, поиски оставшихся двух продолжаются. Информации о том, по какой причине погибшие вышли на тонкий лед, к данному времени нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Мурманской области под лед ушел легкомоторный самолет. Пилот зацепил лыжей левой стойки проталину, отрабатывая маневр скольжения по льду.