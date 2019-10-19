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Видео: полуголые активистки Femen устроили показательные «похороны» в Берлине

, 18:42 Видео 107

Акция была устроена в знак протеста против секс-индустрии.

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Фото, видео: Ruptly.tv

Активистки движения Femen устроили протестную акцию в столице Германии. Свое негативное отношение к секс-индустрии девушки высказали при помощи показательной церемонии «похорон», устроенной в непосредственной близости эротической ярмарки в Берлине.

Ролик опубликовало видеоагентство Ruptly. В кадре шесть участниц несут гроб, в котором лежит одна из активисток. На «покойнице» наряд весьма фривольного содержания — верх отсутствует. Часть участниц похоронной процессии одета в черные костюмы, в то же время есть девушки в футболках из тюля, под которым нет нижнего белья.

Феминистки поставили гроб на ступенях лестницы, следуя заранее отрепетированному сценарию, встали вокруг него полукругом, весьма артистично имитируя скорбь.

В ролике видно, что у многих тело под прозрачными футболками и сама одежда испещрены надписями. Такими, как «Sex industry kills», «PorNo», «Femen».

Постояв вокруг своей «мертвой» товарки, девушки подняли гроб и понесли «хоронить».

С 17 по 20 октября в Берлине проходит одна из крупнейших в мире эротических выставок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что красноярские феминистки выступили против барбершопов.

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