День преподобной Пелагии: что категорически нельзя делать 21 октября

21 октября православные верующие чтят память преподобной Пелагии Антихоийской. Согласно житию, Пелагия вела распутный образ жизни, была блудницей. Молодая девушка пользовалась большим успехом у мужчин благодаря своей невероятной красоте.

Однажды в сирийской Антиохии, где жила Пелагия, съехались христианские епископы. Группа священников выходила из храма, возле которого девушка стояла в окружении своих поклонников. Заметив нескромные одежды и непристойное поведение блудницы, епископы отвернулись, не желая видеть срама. Однако один священнослужитель — Нонн — этого делать не стал. Напротив, он обратил внимание на то, что Пелагия много времени проводит за приведением себя в порядок, наряжает тело красивыми платьями и украшениями ради мимолетных возлюбленных. Нонн был поражен тем, что даже блудницы не жалеют времени и сил для того, чтобы быть лучше для мужчин — а благочестивые верующие не тратят ни минуты ради усовершенствования своей души во имя Господа.

Вернувшись на постоялый двор, священник принялся молиться за Пелагию и просить Господа спасти грешницу. В ближайшее же воскресение девушка, которая никогда не ходила в церковь, пришла на службу, влекомая неведомой силой. Проповедь Нонна, который и вел литургию, заставила Пелагию ужаснуться своей прежней жизни. Девушка приняла христианство, свое имущество раздала бедным, но сомневалась, что Бог ее простит. Пелагия решила отправиться в Иерусалим, бежав из родного города в мужской одежде.

В Иерусалиме юную Пелагию приняли за юношу и постригли в монахи. Вставшая на праведный путь блудница жила в уединенной келье в отдалении от города, строго постилась и молилась. Правда о женском начале нелюдимого монаха выяснилась только после смерти.

Что нельзя делать 21 октября

Категорически запрещается вести бессмысленные разговоры, подолгу болтать и сплетничать — считается, что Пелагия не любит пустых разговоров. Позволивших себе словоблудие в этот день ожидает полоса несчастий.

Настрого запрещено бездельничать — святая не оценит. Рекомендуется заранее поставить себе несколько целей на день и выполнить их.

Не нужно пересказывать свои плохие сны до наступления заката. На Руси верили, что иначе сновидение обязательно обретет силу.

Что нужно делать 21 октября

На Руси верили, что Пелагия вместе еще с одним святым — Трифоном — предвосхищают зиму. Поэтому необходимо достать и привести в порядок теплые зимние вещи, чтобы холода не застали врасплох.

В деревнях в этот день опускали под воду бочки с соленьями — чтобы лед, который вскоре встанет на водоемах, помог закускам сохраниться на долгий срок.

Приметы 21 октября

Облака низко плывут — к морозу

Если до этого дня с березы не опали все листья, снег выпадет поздно

Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет

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