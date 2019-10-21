Пожар в морском порту Мурманска полностью ликвидирован

Крупный пожар тушат в эти минуты в морском порту Мурманска. Ранним утром там вспыхнул один из ангаров. Известно, что в здании хранилось отработанное машинное масло.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. На месте работают 40 спасателей, они делают все, чтобы огонь не перекинулся на соседние постройки. В тушении принимает участие команда пожарного катера. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

К настоящему моменту пожар ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время пожара в морском порту Мурманска были слышны хлопки.