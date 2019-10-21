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  4. Чадов за рулем подверг большой опасности общего с Дитковските сына

Чадов за рулем подверг большой опасности общего с Дитковските сына

, 16:37 Фото 379

Мальчик ехал в автомобиле, сидя на откинутой спинке переднего пассажирского сиденья. Актер не пристегнул ребенка ремнем безопасности.

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Фото, видео: Instagram @alexeychadovofficial

Актер Алексей Чадов подверг большой опасности сына от бывшей жены Агнии Дитковските во время их совместной поездки на автомобиле. Удивительно, но доказательство этого Чадов беспечно выложил в сторис своего Instagram-аккаунта.

Алексей опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с сыном в автомобиле. В первую очередь внимание на себя обращает то, что Федор сидит на откинутой спинке переднего пассажирского сиденья. Это само по себе не безопасно.

Во-вторых, мальчик не пристегнут ремнем. В случае ДТП или резкого торможения он имел высокие шансы травмироваться. По правилам, ребенок вообще должен был сидеть в детском кресле.

В-третьих, находившийся за рулем Чадов сделал селфи вместо того, чтобы полностью сконцентрироваться на дороге. Размытые деревья за окном автомобиля свидетельствуют о том, что актер находился в движении в момент съемки.

Instagram @alexeychadovofficial

К слову, актер всегда очень ответственно относится к вопросу безопасности своего сына, если посмотреть на другие публикации в сети. Что заставило ребят так «похулиганить» в отсутствие мамы, неизвестно.

Чадов был женат на Дитковските с 2012-го по 2015 годы. Летом 2018-го 5-tv.ru писал, что актер перестал скрывать новые отношения. На одном светском мероприятии Алексея Чадова сфотографировали в обнимку с казанской моделью Лейсан Галимовой.

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