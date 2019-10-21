Дочери Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения

Знаменитый российский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» (1995 года) Никита Михалков отмечает 21 октября день рождения — ему исполнилось 74 года. С этой датой его трогательно поздравили в соцсетях дочери. Младшая — Надежда опубликовала в своем Instagram архивный снимок, на котором она, улыбающаяся, запечатлена вместе с отцом, при этом Никита Сергеевич крепко прижимает дочь к себе.

«Мы спорим, мы шутим над друг другом, мы соглашаемся, мы бываем совершенно противоположных взглядов, мы обижаемся, но всегда прощаем, мы злимся, мы говорим хорошие слова, мы грустим, мы молчим, мы просто смотрим друг на друга, мы улыбаемся, мы признаемся в любви — мы живем! Дорогой папа, пусть так продолжается как можно дольше! Ты такой -единственный! Я тебя люблю!», — написала под фотографией Надежда Михалкова.

Старшая дочь режиссера Анна тоже выложила в своем аккаунте снимок — это кадр из дебютного фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», на нем режиссеру 29 лет.

«Моя бесконечная любовь! Моя страсть! Мой хулиган! Мой друг! Мой папа! С днем рождения, my man!» - написала Анна.

К поздравлениям дочерей присоединились сотни поклонников большой семьи Михалковых.

«С днем рождения, отличный отец, такому подарку судьбы, можно только позавидовать».

«Сокровище наше! Здоровья, всех благ и долгих счастливых лет жизни!!!»

«С днем рождения, гениального актера и режиссера- Н. С. Михалкова!»

«Великий!!!»

«Таких, как ваш папа, просто нет. Талантливых, харизматичных, интеллигентных. Берегите его!» — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре Никита Михалков перенес седьмую операцию на ноге из-за старой травмы.